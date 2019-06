A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul realiza em Porto Alegre o Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão

Porto Alegre receberá, entre esta quarta-feira (26) e a próxima sexta (28), o 9º Siepex (Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão) da Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul). Esse é o maior evento acadêmico da Universidade e os organizadores esperam cerca de 1,2 mil pessoas entre estudantes, professores e funcionários do quadro técnico. O tema desta edição será “Novas tendências de educação, economia criativa e sustentabilidade”. O secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luís Lamb, ministrará uma palestra sobre “Inovação, Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento do Estado” na tarde de quinta-feira (27).

Junto ao Siepex ocorre a 4ª Jornada de Pós-Graduação da Uergs. Ao todo, serão apresentados mais de 400 trabalhos produzidos nas 24 unidades universitárias da Uergs e em outras instituições de Ensino Superior do estado, em cursos de graduação e de pós-graduação.

A programação também conta com atividades culturais, minicursos e visitas técnicas em locais como o Palácio Piratini, Museu da PUC e Parque Estadual Itapuã, entre outros. Na quinta-feira, após a palestra do secretário Lamb, ocorrerá o Sarau Elétrico, tradicional evento literário de Porto Alegre, com Katia Suman, Luís Augusto Fischer e Diego Grando.

No encerramento, na sexta-feira (28), após a premiação dos trabalhos, ocorrerá uma apresentação do músico Renato Borghetti com alunos do projeto “Ações que Mudam o Mundo – Fábrica de Gaiteiros”.

As atividades ocorrerão em dois locais: na Unidade da Uergs, no Bairro Agronomia, e no Vida Centro Humanístico, no Bairro Sarandi.

Fórum das licenciaturas

Com sede na Uergs em Osório, a segunda edição do Fórum das Licenciaturas da Uergs acontecerá nos dias 18 e 19 de julho. As vagas para o evento são limitadas e restritas para quem é estudante de licenciatura na Uergs.

O evento reunirá docentes e discentes para debater sobre as políticas educacionais na formação de professores, a Base Nacional Comum Curricular e a importância da adesão da Universidade aos programas de fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O Fórum contará também com apresentações de trabalhos e experiências discentes, além de painéis com coordenadores de diversas áreas.

A Uergs oferta os cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, na Unidade em Montenegro; em Ciências Agrárias, na Unidade em Vacaria; em Letras: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, na Unidade em Porto Alegre; e em Pedagogia, nas Unidades em Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Osório, São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga.

