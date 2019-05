Ação do Corpo de Bombeiros interdita casas noturnas em Porto Alegre

Durante a madrugada deste sábado (25), uma ação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Brigada Militar e parceria com a prefeitura, interditou duas casas noturnas em Porto Alegre. A boate WA, localizada no bairro Navegantes, apresentava alvará e extintores de incêndio vencidos. Além disso, as sinalizações de emergência estavam precárias.

Localizada no bairro Bela Vista, a casa noturna Lov também foi interditada. O estabelecimento apresentou Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PCCI) e alvará em dia, mas foram constatados problemas nos alarmes de incêndio e o palco não teria proteção de gradil instalada. As saídas de emergência estariam obstruídas.

Agora, caberá aos estabelecimentos solicitarem uma nova inspeção após efetuarem as devidas correções. Até a liberação oficial, eventos não poderão acontecer.

Deixe seu comentário: