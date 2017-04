Acidente com balÃ£o deixa 1 morto e 20 feridos na Turquia

Um turista estrangeiro morreu e outros 20 ficaram feridos com a colisão, neste domingo, de um balão aerostático onde viajavam na região de Capadócia, na Turquia, segundo informações divulgadas pela agência Anadolu.

O balão, segundo a agência, se chocou com cabos elétricos após receber uma forte rajada de vento, colidindo em seguida contra o chão.

De acordo com fontes médicas, pelo menos 12 feridos são da Coreia do Sul. A nacionalidade do morto não foi divulgada.