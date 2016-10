Acidente com Harrison Ford rende multa de 6,2 milhões de reais

O estúdio responsável pelo mais recente filme da saga “Star Wars” foi multado em 1,6 milhão de libras (cerca de R$ 6,2 milhões) pelo acidente sofrido pelo ator Harrison Ford durante as gravações. A informação é da BBC.

O ator americano de 74 anos quebrou a perna esquerda, presa numa porta hidráulica que se fechou de repente durante as filmagens nos estúdios Pinewood, situados próximo de Londres, em junho de 2014.

A Foodles Production, que é uma filial dos estúdios Disney com sede em Londres, chegou a admitir que houve falhas na segurança.

O Ministério Público do Reino Unido afirmou que o acidente poderia ter causado a morte do ator. Segundo o órgão regulador britânico da segurança no trabalho, o impacto da porta de metal corresponderia ao peso de um carro de pequeno porte.

Sétimo filme da franquia, “Star Wars – O Despertar da Força” arrecadou mais de R$ 6,3 bilhões em todo o mundo, se tornando a terceira maior bilheteria de todos os tempos, atrás apenas de “Avatar” e “Titanic”. (Folhapress)

