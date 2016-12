Adolescentes confessam autoria de ataques racistas contra a filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

As polícias Civil do Rio e de São Paulo deflagraram a operação Gagliasso com objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão obtidos durante a investigação sobre as ofensas raciais sofridas pela filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Durante a operação, foram apreendidos celulares e sete pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos, dentre elas, um adolescente de 17 anos que confessou ser um dos autores das ofensas dirigidas à criança, de 3 anos.

Conforme o relato do adolescente, uma outra jovem, de 14, teria criado o perfil falso em uma rede social para fazer as ofensas, acreditando que assim ficaria impune. Ela confessou a participação no ato em conversa com a polícia.

A delegada responsável pelo caso informou que três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Guarulhos e um em Itaquaquecetuba, ambos em São Paulo. (AG)

