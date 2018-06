Adversária do Brasil, a Sérvia oficializou os seus 23 convocados para o Mundial

Adversária do Brasil na primeira fase do Mundial, a Sérvia oficializou nesta segunda-feira (4) os 23 convocados que disputarão o torneio. A lista é a mesma anunciada pelo técnico Mladen Krstajic na última sexta-feira (1º), quando fez os últimos quatro cortes.

A Seleção Brasileira enfrentará o time sérvio no dia 27 de junho, em Moscou, pela terceira rodada do Grupo E. Também estão na chave a Suíça, adversária de estreia do Brasil no dia 17 de Junho, em Kaliningrado, e a Costa Rica, que encara a Sérvia no mesmo dia, em Samara.

Presentes na lista anterior de 27 pré-convocados, os meio-campistas Nemanja Matic, do Manchester United, e Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, além dos defensores Aleksandar Kolarov, da Roma, e Branislav Ivanovic, ex-Chelsea e hoje no Zenit, aparecem entre os nomes de destaque neste grupo final de confirmados para o Mundial.

Além de Matija Nastasic, o goleiro Aleksandar Jovanovic, do AGF, da Sérvia, e os meio-campista Nemanja Maksimovic, do Valencia, e Mijat Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, foram os outros três atletas descartados por Mladen Krstajic do Mundial e que faziam parte da pré-convocação de 27 nomes.

Vale lembrar também a permanência nesta lista derradeira do jovem atacante Luka Jovic, de 20 anos, que realizou uma boa temporada europeia com a camisa do Eintracht Frankfurt e ajudou o time a faturar a Copa da Alemanha, derrotando o poderoso Bayern de Munique na decisão, após ser emprestado pelo Benfica.

