Airbus aposta em inteligência artificial para desenvolver aviões sem piloto

Depois dos carros sem motorista… os aviões sem piloto. Sim, esta é uma das novidades planejadas pela fabricante de aviões Airbus e debatidas na conferência Digital Life and Design, no Sul da Alemanha. Embora o piloto automático não seja uma nova tecnologia, a diretora de tecnologia da Airbus, Grazia Vittadini, disse que a companhia espera que os avanços atuais em inteligência artificial ajudem a criar aviões completamente autônomos, sem a necessidade de pilotos.

“É isso que estamos investigando, a inteligência artificial, para liberar pilotos de rotinas mais simples”, disse Vittadini em entrevista ao diretor de tecnologia da Accenture, Paul Daugherty. Atualmente, a empresa está trabalhando na mudança para operações com piloto único, com vistas à total autonomia dos aviões mais adiante.

Executivos de companhias aéreas, apesar de relutantes em falar sobre o assunto, se beneficiariam de aviões autônomos, sem piloto, para cortar custos e lidar com a contínua escassez de pilotos qualificados. O maior desafio para os fabricantes, como a Airbus, é convencer as autoridades reguladoras a aprovar a tecnologia, disse Vittadini.

“Explicar as características da inteligência artificial é um grande desafio para nós quando se trata de certificar produtos”, declarou.

Animais de estimação

Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), entre julho de 2017 e junho de 2018 mais de 100 milhões de brasileiros viajaram de avião. Com o crescimento da popularidade dos voos, a demanda de transporte de animais de estimação pode gerar algumas dúvidas. Confira a seguir o que cada companhia tem como regra para transporte de animais.

Latam

É possível viajar com 1 cachorro ou 1 gato na cabine. Quantidades maiores de cachorros ou gatos podem ser transportados apenas no compartimento de carga.

Seu animal de estimação deve ter mais de 8 semanas de idade; se você viaja para os EUA, ele precisa ter mais de 4 meses. Cães-guia e animais de assistência emocional (animais com fins terapêuticos utilizados no tratamento de doenças psiquiátricas) podem viajar na cabine do avião sem qualquer custo, mas é preciso apresentar documentação médica.

Entre 15 de dezembro e 15 de março de cada ano, fica restrito o transporte de animais de estimação no compartimento de cargas em todas as rotas para Nova York e Washington.

Desde 1º de outubro de 2017, as raças “american bully” (cães) e “raças persas todos os tipos ” (felinos) não são aceitas para transporte como animais no bagageiro devido a suas condições de animais perigosos e braquicéfalos (cabeça curta ou chata).

Gol

Podem ser usados dois tipos de caixas de transporte, Kennel rígido e Kennel flexível (material padrão de caixas de transporte de animais).

O kennel precisa ter espaço suficiente para o animal se mover, mudar de posição, dar a volta em torno de si, tombar para o lado, de forma que fique confortável.

Alguns países possuem período de restrição e/ou exigências de vacinas sazonais para transportar animais, consulte o Consulado e Autoridades Sanitárias do país de destino, antes de sua viagem.

O kennel + pet não podem ter peso superior a 10 kg. O pet deverá permanecer dentro da caixa de transporte na sala de embarque, durante o voo e na sala de desembarque. E o pet não poderá ser transportado nas fileiras que contenham saída de emergência.

Avianca

A Avianca Brasil aceita apenas cães e gatos transportados na cabine de passageiros (somente da classe econômica). Não transportam animais identificados como animais de laboratório, pássaros silvestres e animais em extinção da fauna brasileira.

É limitado o transporte de três animais por voo na cabine de passageiros. Dentre estes, um por passageiro e um por embalagem, exceto no caso de ninhada (separada da mãe), pertencente à mesma fêmea. Neste caso, são aceitos 2 filhotes na mesma caixa de transporte, seguindo os mesmos procedimentos de acomodação.

Filhotes com idade inferior a oito semanas não devem ser aceitos devido aos efeitos de desidratação causados pelo transporte aéreo. Faz-se necessário um certificado veterinário, atestando que os mesmos estão em condições de serem transportados.

Azul

O peso total (animal + container) deve ser de, no máximo, 5 kg. O animal deverá estar limpo, saudável e sem odor desagradável.

Para transporte de animais na Azul, são aceitos dois tipos de embalagem: o container rígido ou a mala flexível. As dimensões devem ser de, no máximo, 43 cm comprimento X 31,5 cm de largura X 20 cm de altura.

Para transportar animais também é preciso ter em mãos o atestado de saúde do animal, emitido por médico veterinário, com validade de 10 dias da data de emissão.

