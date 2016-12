Alan Ruschel deixa a UTI: “Está caminhando, tomando banho e comendo sozinho”, diz irmã

O lateral-esquerdo Alan Ruschel deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na tarde desta quarta-feira (7). A notícia foi dada pela irmã do atleta, Amanda, em seu perfil nas redes sociais.

O jogador é um dos seis sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas há oito dias, em uma cidade perto de Medellín, na Colômbia. A irmã do atleta contou que ele já come e toma banho sozinho, além de andar sem qualquer auxílio.

“Ótimas notícias. O Alan saiu da UTI, está caminhando sozinho, tomando banho, falando bem, comendo sozinho, em uma recuperação astronômica, surpreendente. Estamos todos muito felizes com tudo que Deus está fazendo em nossas vidas. Mais uma vez agradeço a todos pelas orações e carinho que vocês têm nos passado. Estamos aguardando pela definição da volta dele ao Brasil. Grande corrente de orações pro Neto e para o Follmann, que ainda é muito delicado”, escreveu no Instagram. (AG)

