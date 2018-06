Alckmin diz que com ele, “nada será à bala”

Ontem em Santa Catarina, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência, deu o tom sobre como pretende resolver os problemas mais graves do País. Num recado a Jair Bolsonaro, Alckmin disse que fará governo de diálogo e não vai fazer nada “à bala”. “Nós não vamos botar o hospital para funcionar à bala. Não vamos melhorar a qualidade da educação brasileira à bala. Não vamos fazer a duplicação da BR-282 e ferrovias à bala”, segundo Alckmin.

Partido da Mulher lança um homem ao governo

O Partido da Mulher Brasileira, cujo principal argumento para sua fundação, foi a necessidade de prestigiar e valorizar a figura da mulher brasileira, garante que procurou, mas não encontrou uma mulher em condições de disputar o governo gaúcho. E anunciou ontem o lançamento de um homem como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. O administrador de empresas Luiz Fernando Portella, de 37 anos, concorrerá ao Palácio Piratini. Para amenizar, sua bandeira será a igualdade entre homens e mulheres, o direito das minorias, a valorização dos policiais e a privatização de empresas estatais.

Contradições do cotidiano…

A brincadeira é antiga: O Brasil é o país onde o cafetão se apaixona pela prostituta, o traficante é viciado em drogas, e o dirigente do Partido Cristão confessa que gasta dinheiro do fundo partidário para pagar prostitutas. E agora, o Partido da Mulher lança candidatura de um homem para o governo…



Lasier cobra impeachment de Gilmar Mendes

Justificando que “ele é o libertador geral de delinquentes”, o senador gaúcho Lasier Martins (PSD) cobrou do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), o andamento dos pedidos de impeachment contra o ministro do STF Gilmar Mendes. Depois de enumerar os motivos que embasam as diversas denúncias contra Gilmar, Lasier e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-Amapá) solicitaram ao plenário que encaminhe os pedidos de impeachment, em especial o do jurista Modesto Carvalhosa. Lasier Martins perguntou qual seria o prazo para que a Mesa decida sobre a denúncia e, na ausência de decisão, qual seria o procedimento para apresentação de recurso. Eunício Oliveira, presidente do Senado, fingiu que não era com ele, e não respondeu.

A tenda dos milagres

O governo do Estado raspou novamente os cofres e conseguiu levantar R$ 273 milhões para realizar ontem, o pagamento integral dos salários para os servidores com rendimento líquido entre R$ 5 mil e R$ 8 mil. Agora, 93% do funcionalismo do Poder Executivo foi pago.

Em busca de R$ 285 milhões do IPVA

Nesta quarta-feira, a Receita Estadual realiza operações para combater a inadimplência do IPVA 2018 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). A finalidade é recuperar R$ 285 milhões que deixaram de ingressar nos cofres públicos até o momento. 573.156 veículos seguem circulando pelas ruas com o IPVA atrasado, cujo calendário fechou no mês de abril.

PROS encaminha candidaturas

O PROS, anunciou ontem que deixou de apoiar o governador José Ivo Sartori. O PROS conta com nominata completa para deputado estadual, com 83 pré-candidatos, e 16 pré-candidatos a deputado federal. Para o governo do Estado, o partido confirmará na próxima quinta-feira, o apoio ao pré-candidato do PP, Luiz Carlos Heinze.

