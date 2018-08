Alcy Cheuiche lança o livro bilíngue “Agropecuária: vocação rio-grandense de todos os tempos”

O escritor Alcy Cheuiche lança Agropecuária: vocação rio-grandense de todos os tempos, livro concebido para valorizar a agropecuária como vocação rio-grandense de todos os tempos. Atividade basilar da economia gaúcha, mas também científica e cultural, que está retratada em todos os costumes e símbolos gaúchos.

Sua publicação simultânea em espanhol é uma homenagem aos vizinhos do Prata pela riqueza do intercâmbio rural praticado há mais de dois séculos, num diálogo franco entre os produtores de nossos países. A obra narra fatos, registra depoimentos, mostra em fotos e resgata, nos documentos, ampla visão da história do campo.

Sobre o processo de pesquisa, Cheuiche coloca que “algumas pessoas podem ficar surpreendidas por eu ter conseguido escrever um livro como este em apenas um ano. Acontece que, de 1981 a 2014, ou seja, durante 33 anos fui diretor da revista de ensino pós-universitário A Hora Veterinária, com ampla penetração em todo o Brasil. Assim, minha maior atuação como médico veterinário foi na área de comunicação científica, o que me facilitou imensamente a pesquisa deste livro. Foi também a atuação como editor da revista que me levou a ser eleito membro vitalício (entre apenas 40 integrantes) da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, com sede no Rio de Janeiro.

O escritor é autor do romance histórico Sepé Tiaraju (com muitas edições em português e algumas em espanhol e alemão), o que o levou a conhecer o papel essencial dos 130 anos de existência dos Sete Povos das Missões no pionerismo em solo gaúcho da criação de gado bovino e ovino, do plantio da videira, do primeiro trigo, da domesticação da erva mate, entre outras atividades descritas nesta obra.

A edição tem patrocínio do Senar RS. O evento de lançamento ocorre no dia 25 de agosto, às 18h30, na Casa da Farsul no Parque de Exposições Assis Brasil durante a Expointer.

Deixe seu comentário: