Alerta de casal: Demi Lovato segue Caio Castro

Alerta de casal? Ou seria apenas amizade? Acontece que nesta terça-feira (2), a cantora Demi Lovato começou a seguir o ator Caio Castro no Instagram. Os fãs da dupla começaram a questionar as motivações da cantora, já que Caio está em Los Angeles atualmente. O ator foi para a Califórnia a trabalho, para se preparar para interpretar seu novo personagem, um lutador de boxe. Ao que se sabe, Demi pratica jiu-jitsu em uma academia em LA, onde possivelmente eles podem ter se conhecido. Já sabemos que ela gosta de um brasileiro, ainda mais se for lutador, né? Afinal, ela já namorou o lutador brasileiro Guilherme Vasconcelos, em 2017.

Como ele ainda não a seguiu de volta, alguns internautas levantaram a possível hipótese de Demi ter um crush nele. Quem não tem, né? Mas, por que será que ele ainda não retribuiu o follow da cantora? Será que foi o fuso horário e ele ainda nem acordou, para ver a novidade? Amanhecer com essa nova seguidora é um ótimo bom dia, não acham?

Deixe seu comentário: