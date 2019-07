A Secretaria Municipal de Saúde emitiu nesta quinta-feira (25) sobre a importância da detecção precoce e notificação de suspeitas de casos de sarampo durante atendimentos de saúde. A nota considera os dados do mais recente boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, que atesta aumento no número de casos da doença em outras regiões do País.

