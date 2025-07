Economia Entenda o que é o Brics, grupo que se reúne a partir deste domingo no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Atualmente, o grupo é presidido pelo Brasil Foto: Brics/Divulgação Atualmente, o grupo é presidido pelo Brasil. (Foto: Brics/Divulgação) Foto: Brics/Divulgação

Cerca de oito meses depois de o MAM (Museu de Arte Moderna), no Rio de Janeiro, receber o encontro do G20 (grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana), o local será palco, neste domingo (6) e na segunda-feira (7), da reunião de cúpula do Brics, sob a presidência brasileira.

O Brics se define como um fórum de articulação político-diplomática de países que formam o chamado Sul Global, buscando cooperação internacional e o tratamento multilateral de temas globais.

Além de visar mais influência e equidade de seus integrantes em instituições como ONU (Organização das Nações Unidas), FMI (Fundo Monetário Internacional), Banco Mundial e OMC (Organização Mundial do Comércio), o Brics tem em seu radar a criação de instituições voltadas para seus participantes, como o Novo Banco de Desenvolvimento, chamado de banco do Brics.

Por não ser uma organização internacional, o Brics não tem um orçamento próprio ou secretariado permanente.

Quantos países fazem parte do Brics?

Atualmente, o grupo conta com 11 países-membros (África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia) e dez países parceiros (Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã).

A modalidade país-parceiro foi criada durante a cúpula de Kazan, na Rússia, em outubro de 2024. Esses países são convidados a participar dos encontros e dos debates. A principal diferença entre as categorias é que apenas os países-membros têm poder de deliberação, ou seja, votar nos encontros, por exemplo, para referendar a declaração final do grupo.

O Brics começou com quantos países?

O termo Brics nasceu em um estudo de 2001, formulado pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O’Neil, que projetou a crescente importância que Brasil, Rússia, Índia e China teriam na economia e na geopolítica global no século 21.

A organização desses países enquanto grupo se deu em 2006. Cinco anos depois, em 2011, o acrônimo ganhou o “s”, de South Africa (África do Sul, em inglês).

Em 2024, o grupo passou a incluir Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A Argentina chegou a ser convidada, mas, sob a presidência de Javier Milei, recusou o ingresso. Em 2025, a Indonésia passou a fazer parte do Brics.

Também no ano passado, foi anunciado que os países-parceiros Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão passariam a fazer parte do Brics a partir de 1º de janeiro de 2025.

A Nigéria recebeu o status em 17 de janeiro. O mais recente parceiro é o Vietnã, que foi anunciado no dia 13 de junho.

Mais de 30 nações já manifestaram interesse em participar do Brics, tanto na qualidade de membros quanto de parceiros.

O que é o Sul Global?

O Sul Global pode ser entendido como uma união entre países em desenvolvimento, em regiões como América Latina, África, Ásia Meridional e Sudeste Asiático.

Esses países apresentam similaridades, como passado de colonização, economias diversificadas e desafios sociais. As nações buscam articulações entre si para reivindicar reformas na ordem econômica e política global, reduzindo a dependência dos países desenvolvidos.

Apesar do nome Sul Global, muitos desses países se localizam geograficamente no Hemisfério Norte, como Rússia, China, Arábia Saudita e Egito.

O Brics tem poder de decisão sobre temas internacionais?

O Brics não é uma organização internacional ou um bloco formal. Trata-se de um fórum de coordenação e cooperação entre países do Sul Global. Consensos de discussões precisam ser implementados internamente pelos países, caso queiram seguir o encaminhamento.

Por que o encontro acontece no Brasil?

A reunião de cúpula acontece no país-membro que ocupa a presidência rotativa. Em 2025, é a vez do Brasil. Por isso, foi escolhido o Rio de Janeiro. Em 2026, a cúpula será realizada na Índia. No ano passado, o encontro ocorreu em Kazan, na Rússia.

O que é o Banco do Brics?

Criado em 2015, o NDB (New Development Bank) – Novo Banco de Desenvolvimento –, também conhecido como Banco do Brics, é uma instituição multilateral de desenvolvimento criada para mobilizar recursos para financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. O banco é presidido pela ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff.

