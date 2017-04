Um aliado político do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) procurou integrantes da PF (Polícia Federal) para sondar o interesse em uma eventual delação premiada do ex-parlamentar, segundo duas fontes que acompanharam as tratativas.

De acordo com essas fontes, a resposta foi positiva. Ou seja, a PF estaria disposta a ouvir Cunha se ele estiver aberto a negociar um acordo de delação. Preso pela Operação Lava-Jato, o ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

