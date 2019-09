Alisson acha difícil ganhar a Bola de Ouro: “Goleiro não faz gols”

Alisson é campeão da Liga dos Campeões. Campeão da Copa América. Melhor goleiro do Campeonato Inglês. Melhor goleiro da Copa América. Melhor goleiro da Europa. Finalista do prêmio “Fifa The Best” para melhor goleiro do ano. Por que não ser o melhor jogador do mundo? Alisson não pensa nisso. Mas, na imprensa europeia, é cogitado como candidato a receber a “Bola de Ouro” da revista “France Football”. Em entrevista ao jornal espanhol “Marca”, ele deixa claro que o posto deve ficar para outros jogadores.

“A diferença é que o goleiro não faz gols. Os evita (risos). E as pessoas gostam de celebrar os gols. É o momento mais importante do futebol. E creio que por isso os atacantes se destacam um pouco mais. É algo natural, mas pouco a pouco, as coisas estão mudando”, declarou o brasileiro.

Os únicos goleiros finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa foram os alemães Oliver Kahn, em 2002, e Manuel Neuer, em 2014. O russo Yashin, em 1963, é o único representante da posição a ter ganhado a “Bola de Ouro” da “France Football”. Alisson tem noção que é difícil para ele chegar a tal nível. Mas se satisfaz apenas em ser cogitado.

“Li algumas notícias e me orgulha (ser cogitado para receber a “Bola de Ouro”), mas sei que não é fácil. É ainda mais difícil para um goleiro. Mas também tenho a consciência tranquila. Isso significa que estou fazendo bem meu trabalho e as pessoas valorizam”, completa Alisson.

Embora admita que a torcida e os responsáveis por eleger o melhor do mundo tenham mais empatia com os atacantes, Alisson faz questão de dizer que o goleiro está sendo mais reconhecido. Ele ressalta a evolução tática da posição.

“É um tema complexo. O goleiro participa cada vez mais dos jogos. Tem que ser bom com as mãos, claro, e saber também jogar com os pés porque é uma peça fundamental no início da jogada. Além disso, o goleiro tem uma visão privilegiada de todo o campo e é importante para orientar os companheiros”, avaliou.

Alisson ainda está em tratamento de lesão na panturrilha. Ele não atua dede o último dia 9 de agosto, na primeira rodada do Campeonato Inglês. A expectativa é que o goleiro retorne aos gramados em duas semanas.