Aluna vítima do massacre em Suzano recebe alta

Ferida no massacre da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), no dia 13 de março, a aluna Adna Isabella Bezerra de Paula teve alta médica do Hospital das Clínicas (HC) na noite de ontem (21). A estudante de 16 anos estava internada do Pronto-Socorro Municipal de Suzano e depois foi transferida para o HC, no Centro de São Paulo. Com a liberação de Adna, apenas um dos feridos no atentado permanece internado. Anderson Carrilho de Brito, de 15 anos, está na enfermaria e tem quadro de saúde estável.

Na manhã da terça-feira (19), o colégio foi reaberto aos estudantes. Após o ataque que deixou 10 mortos e 11 feridos, famílias, professores e funcionários participaram das atividades de acolhimento. Equipes multidisciplinares prestaram apoio psicológico. De acordo com o governo do Estado, a escola continua passando por melhorias através de pintura e reparos para revitalizar o ambiente físico, com o apoio da comunidade escolar.

