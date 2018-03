Ampliação do aeroporto de Santo Ângelo

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu a licença para ampliação do aeroporto Sepé Tiaraju, no quilômetro 13 da rodovia RS-049, em Santo Ângelo. O documento autoriza a Secretaria de Transportes do Rio Grande do Sul a iniciar a construção de um novo terminal de passageiros, além de um estacionamento e de uma sessão contra incêndios no local.

