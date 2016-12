A cantora Ana Carolina posou com a bandeira do movimento LGBT durante a sessão de autógrafos de seu novo livro, “Ruído Branco”, em São Paulo.

Recentemente a cantora já tinha chamado a atenção ao dar um selinho em Letícia Lima em um shopping do Leblon, no Rio. As primeiras suspeitas de romance entre as duas aconteceram em 2014, meses depois de chegar ao fim o casamento de Letícia com Ian SBF, diretor e um dos fundadores do grupo de humor Porta dos Fundos.

