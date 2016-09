Ana Hickmann recebe novas ameaças de morte pela internet

A apresentadora Ana Hickmann voltou a ser alvo de ameaças na internet. Mas, desta vez, a ex-modelo agiu rapidamente e acionou a polícia. Em maio deste ano, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, em Belo Horizonte (MG).

Pelo SnapChat, a apresentadora postou uma série de vídeos em que comenta os ataques que vem recebendo.

“Por conta de todas as ameaças que continuo recebendo nas redes sociais, uma em especial, que começou a pegar forte no Instagram. Quero muito agradecer ao delegado […] por ter recebido meu advogado […] para fazer um Boletim de Ocorrência. E que covarde teve a cara de pau de apagar a conta e hoje criar outra com o nome do meu marido. Era: ‘Vou matar Ana Hickmann’, hoje é ‘Vou matar Alê Win’. E, para quem gosta de bancar o valente, e, principalmente ameaças alguém de morte, existe lei, viu? A verdade é que as pessoas se escondem atrás de um aparelho, achando que podem ameaçar, falar, fazer o que querem, mas não é assim. A internet também tem regras.”

Já o marido de Ana, Alexandre Corrêa, utilizou o Instagram para tirar sarro dos fatos. Ele publicou uma selfie com a legenda: “Preocupado com as ameaças”. Ale, como é conhecido, também registrou Boletim de Ocorrência.

