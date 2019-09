Ana Maria Braga participa da Semana de Moda de Paris e chama atenção pela elegância

Ana Maria Braga não só tirou as férias para descansar na França como participa da Semana de Moda de Paris. Animada, a apresentadora da TV Globo fez questão de usar as redes sociais para mostrar os looks que usou na ocasião.

Quem está em Paris também é Sabrina Sato. A trabalho pela Europa, a apresentadora da Record TV decidiu levar a pequena Zoe, contando com ajuda da avó, Kika Sato.

As duas apresentadoras prestigiaram o desfile da grife francesa Balmain na sexta-feira (27). Ana Maria Braga contou a empresária e influenciadora digital Camila Coutinho que esta é a primeira vez que visita Paris.

A apresentadora foi substituída pelos jornalistas Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini no comando do Mais Você. Ana Maria e Louro José voltam ao programa nesta segunda-feira, dia 30.

“Que delícia curtir a Semana de Moda com vocês, meus queridos. Fotos do desfile da Balmain, com meu querido Bruno Astuto e Sabrina Sato e o estilista da marca Olivier Rousteing, que é puro talento nos seus 33 anos”, escreveu Ana Maria no seu perfil do Instagram.

Além de participar da semana de moda, Ana Maria Braga aproveitou para curtir a cidade luz ao lado de amigos. “Chegamos aqui em Paris. Uma das vistas mais bonitas que já tive a oportunidade de ver, por causa de amigos em comum”, diz a apresentadora ao mostrar a Torre Eiffel e o Rio Sena.

Como foi a escolha do look para o desfile?

Queria um look que se encaixasse com a minha personalidade.

Conte um pouco da sua relação com a moda.

Minha relação com a moda é de uma moda mais dia a dia. Faço um programa diurno que tanto a moda quanto a culinária tem q ser factivel, as pessoas precisam se identificar e copiar. O salário minimo no Brasil é muito baixo. Preciso prestar atenção a essas questões do dia a dia e minha roupa não foge disso. É um programa em que as pessoas podem se inspirar e sonhar em poder ter o que assistem. Visto uma moda mais simples e não fashion pois tenho uma preocupação com a questão social dos brasileiros.

Você é vaidosa?

Sou vaidosa, gosto de cuidar da minha pele, do meu cabelo… Acho que se a gente se ama a gente tem que se cuidar. Se isso é vaidade então sim eu sou vaidosa.

Você é consumista?

Não gosto muito de fazer compras, não. Mas quando gosto de alguma coisa que para mim faz a diferença, por exemplo um chapéu de boa qualidade, eu vou lá e compro cinco! Porque sei que realmente eu vou usá-los e vão fazer diferença no meu dia a dia. Hoje eu tenho essa oportunidade de saber e poder ter um item de boa qualidade que faz diferença no meu dia.

