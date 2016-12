Angelina Jolie e Brad Pitt chegam a acordo de custódia dos filhos

Angelina Jolie, 41 anos, e Brad Pitt, 52, chegaram a um acordo de custódia temporária. O ex-casal tem discutido sobre a guarda de seus seis filhos Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 11, Shiloh, 10, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 8 anos, desde o início de setembro. Agora, um juiz concedeu à atriz a custódia legal integral das crianças. De acordo com o site Entertainment Tonight, um time de cinco profissionais da área da saúde mental ajudará a família com terapia.

Pitt continuará com as visitas terapêuticas aos filhos, que já tinham sido acordadas anteriormente. Além disso, o pai das crianças terá de fazer exames de drogas e álcool aleatoriamente e participar de terapia em grupo toda semana.

Uma fonte revelou que Pitt se voluntariou para fazer os testes, mas um juiz oficializou o pedido e se tornou algo obrigatório para o ator. Além disso, a pessoa disse que desde o incidente do avião, Brad não vê seus filhos sem um terapeuta monitorando o encontro. Outra fonte afirmou ao site que o acordo de custódia é voluntário e temporário.

Agressão.

O acordo veio após o FBI (a polícia federal americana) encerrar as investigações sobre um possível abuso físico do astro contra Maddox. Pitt não será mais investigado, pois não foi encontrado fundamento no inquérito.

Angelina teria atacado Pitt para ganhar a custódia dos filhos e sair dos Estados Unidos. De acordo com informações do site TMZ, a atriz investiu nas alegações de abuso contra Brad porque ela queria se mudar para Londres com as crianças e pleitear uma posição no alto escalão das Nações Unidas.

Diversas fontes afirmaram que os dois não se davam bem há mais de um ano e ela estava buscando uma oportunidade de terminar o casamento e focar no seu trabalho dos sonhos.

Angelina Jolie estaria pesando 34 quilos.

Tabloides afirmam que Angelina estaria pesando apenas 34 quilos. Segundo o site Radar Online, a atriz perdeu peso depois que pediu o divórcio de Pitt. “A Angelina não está nada bem. Os braços dela estão puro osso, parecem dois palitos. O peso dela está despencando”, contou uma fonte à publicação.

De acordo com a fonte, os transtornos alimentares de Angelina pioraram desde que o Departamento de Serviços da Criança e da Família de Los Angeles (EUA) inocentou Pitt das acusações de abuso infantil.

