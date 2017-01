Angelina Jolie e Brad Pitt vão utilizar juiz particular para garantir privacidade no divórcio

Em busca de privacidade sobre os detalhes de seu divórcio, a atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt utilizarão um juiz particular no processo. Os dois chegaram a um acordo para manter todos os documentos do divórcio e ações subsequentes sob sigilo, a fim de “preservar os direitos de privacidade de seus filhos e familiares”, disse o casal em uma nota enviada para imprensa.

A atriz pediu divórcio em setembro em Los Angeles (EUA), citando diferenças irreconciliáveis com o ex-marido, segundo documentos judiciais. A data de separação mencionada foi 15 de setembro. O rompimento foi repentino, seguindo um incidente no qual Pitt teria perdido a paciência na frente de pelo menos um de seus seis filhos.

Angelina busca a custódia integral das crianças, com direito de visita de Pitt, mas não quer o apoio do pai na criação dos filhos. Em novembro, o ator foi inocentado de alegações de conduta abusiva e pediu a custódia compartilhada.

O comunicado conjunto foi divulgado um mês após um juiz ter negado a Pitt uma audiência de emergência na qual ele buscou o sigilo de todos os documentos do divórcio. (AG)

