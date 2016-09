Angelina Jolie se separa de Brad Pitt

Angelina Jolie entrou com pedido de divórcio de Brad Pitt, nesta segunda-feira (19). O “TMZ” informa que a atriz alegou “diferenças irreconciliáveis”.

O representante legal da atriz confirmou a informação para o jornal “Telegraph”. “A decisão foi tomada para a saúde da família. Ela não vai fazer comentários e a família pede privacidade nesse momento”, disse Robert Offer em um comunicado.

De acordo com fontes do “TMZ”, Angelina ficou irritada com o uso de erva e de álcool, misturado com seus problemas de raiva, poderia tornar o comportamento de Brad Pitt perigoso para as crianças.

Ainda de acordo com o site, ela pediu a guarda dos seis filhos Maddox, 15, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10, e gêmeos Knox e Vivienne, 8, mas sem tirar o direito a visitação de Brad Pitt. A data de separação foi oficializada como sendo do dia 15 de setembro.

Fontes do site informaram que não houve traição e a decisão de Angelina está apenas ligada ao relacionamento de Pitt com os filhos. Ela estaria chateada como ele estaria criando as crianças. Na entrada do pedido de divórcio, Jolie não pediu pensão ao marido. Os atores oficializaram a união em agosto de 2014, mas estão juntos desde 2004.

A revista “InTouch” traz a notícia na capa e um amigo próximo disse: “As crianças sempre serão prioridades para eles”. “Brad pediu guarda compartilhada e eles vão continuar dividindo as crianças durante as viagens e as gravações, de acordo com a disponibilidade de cada um. É claro que nas festas de final de ano e eventos familiares, eles ficaram juntos”.

Angelina Jolie teve dois casamentos anteriores: Jonny Lee Miller, entre os anos de 1996 e 1999, e com o ator Billy Bob Thornton, de 2000 até 2003. Antes de se casar com Angelina, Brad Pitt foi casado por cinco anos com Jennifer Aniston e, na época, surgimentos boatos que o pivô da separação teria sido Jolie – a aproximação aconteceu durante a gravação do filme “Sr e Sra Smith”.

Em 2015, Angelina deu uma declaração para o jornal “Telegraph” que o casal tinha também seus problemas. “Para ser bem clara, nós temos nossos problemas e brigamos como qualquer outro casal”.

