Angus movimenta pistas de julgamento na Expofeira de Rio Grande

A participação dos touros Angus deve movimentar a 44ª Expofeira de Rio Grande, que ocorre de 15 a 19 de novembro no Parque de Exposições Filinto Eladio da Silveira, em Rio Grande (RS). O grande dia da raça está marcado para a sexta-feira (16/11), quando ocorre o julgamento do Concurso Individual de animais rústicos e a comercialização de exemplares.

A escolha dos melhores animais será feita pelo zootecnista e criador Luiz Alberto Oliveira Ferreira, às 10h. O presidente do Sindicato Rural e proprietário da Cabanha Arandú, Ronaldo Zechlinski de Oliveira, explica que este é o terceiro ano seguido de julgamentos individuais na feira. Zechlinski diz que a forma de avaliação “é melhor em função da característica da pecuária praticada na região”. Ao todo, serão 25 touros avaliados.

Durante a tarde do dia 16, cerca de 35 touros Angus estarão à venda nos bretes para comercialização direta com os produtores. A expectativa para os remates é manter os números da edição do ano passado, quando foram vendidos 100% dos touros e as médias ficaram em torno de R$ 7 mil.

