Anitta fala sobre biografia não autorizada escrita por Leo Dias 

A tão esperada biografia não autorizada, Furacão Anitta, será lançada neste sábado (30), justamente na data em que a cantora comemora 26 anos. Anitta relevou que já leu alguns trechos da biografia não autorizada, escrita pelo jornalista Leo Dias, conhecido por trazer fofocas de famosos no Fofocalizando (SBT). Anitta afirma que achou o resultado “melhor do que imaginava”.

A carioca falou que ficou emocionada ao ler o início do livro, que conta a história dos seus avós maternos, Pedro Luís e Gloriete. Foi o avô o primeiro a ver e a incentivar o talento da neta para a música.

Através de Stories em sua conta do Instagram, Anitta comentou: “dos poucos trechos que eu li, está melhor do que eu imaginava. Vi o início e me emocionou bastante”.

A cantora também fez questão de ressaltar que “não tem nada a ver com o livro”, mas que pediu para ler alguns trechos antes da publicação. “Queria dar a minha versão dos fatos”, afirmou.

Em sua maioria, Furacão Anitta apresenta visões positivas da trajetória da cantora. A artista disse que sempre respeitou o trabalho da imprensa, por isso, não se opôs ao projeto de Dias e nem proibiu que pessoas próximas a ela conversassem com o jornalista. “Ele me perguntava as coisas que descobria, e eu dava a minha visão”.

Uma das poucas exigências é que Anitta pediu para Leo Dias tomar cuidado ao escrever sobre a sua relação com o candomblé: “pedi que ele estudasse sobre a minha religião para não falar besteira, porque ainda há muito preconceito em relação ao tema”, explicou ela.

Segundo o jornalista, a cantora frequenta um terreiro no Rio de Janeiro e é amiga próxima do pai de santo Sérgio, seu confidente e conselheiro.

Polêmicas sobre ex-marido

Em alguns trechos da biografia, Leo Dias informa que Anitta temia ser agredida fisicamente pelo marido Thiago Magalhães. Na publicação, segundo o jornalista, família e amigos relataram que a cantora vivia um relacionamento abusivo com o empresário, “tóxico e baseado em assédio moral”.

Anitta e Thiago se casaram em outubro de 2017, na Floresta Amazônica, após as gravações do clipe Is That for Me, em uma cerimônia íntima apenas com a presença de um pajé e do segurança pessoal da cantora.

Recentemente, Thiago se envolveu em uma discussão com o pai de Anitta, Mauro, após a repercussão do beijo entre ela e Neymar no último Carnaval. Ele postou um texto sobre “quem é de mentira e quem é de verdade”. O perfil do pai da cantora, então, respondeu acusando Thiago de manter relacionamento abusivo com a filha, o que o empresário negou:

“Podem me pintar como o pior cara do mundo. Não vai ser a primeira vez que eu seguro essa onda sozinho. Quando a filha estava deprimida, não lembro de tê-lo visto por perto… Mas enfim, briga de família é sempre melhor ficar em família. Com relação ao livro do Leo Dias, se ele contar 20% do que é verdade, você vai mudar bastante a sua opinião”, disse Thiago.

O lançamento do livro será neste sábado (30), no Rio de Janeiro. “Vamos rodar o país e esse livro vai muito além das livrarias. Em breve, bancas de jornal de todo o Brasil terão a biografia não autorizada de Anitta”, disse o jornalista.

Deixe seu comentário: