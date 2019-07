Aniversariante do dia, Patrick almeja classificação na Libertadores como presente

*Valéria Possamai

Aniversariante desta segunda-feira (29), meia Patrick revelou o presente que deseja receber: a classificação. Em semana de mata-mata da Libertadores, a vaga às quartas de final é objeto de desejo do jogador. Para isso, o time precisa apenas de um empate diante do Nacional.

Apesar da vantagem construída no primeiro jogo, quando venceu por 1 a 0, o time quer deixar de lado este resultado quando pisar no campo do estádio Beira-Rio, na quarta-feira.

“Primeiramente, temos que entrar concentrados no jogo. Tem que tirar da cabeça essa vantagem do empate. Temos que fazer nosso jogo. Vamos jogar para vencer. A equipe do Nacional tem a característica de marcação aguerrida. Temos que igualar essa vontade, essa disposição pela bola. E continuar fazendo o que temos feito dentro do Beira-Rio”, destacou Patrick.

Na busca pela classificação, o time sabe que contará mais uma vez com a força de casa. Todos os ingressos já foram adquiridos pela torcida colorada, que promete dar continuidade a uma sincronia que vem dando bons resultados. “Para quem gosta de futebol, um cenário desse, um estádio lotado, a torcida nos incentivado e a gente fazendo grande jogos, não tem coisa melhor. Conseguimos criar essa identidade. Essa sincronia, essa união da torcida com os jogadores dentro de campo tem dado bom resultado.”

Ainda falando sobre identidade, Patrick também criou vínculo especial com torcedores. O já conhecido Pantera Negra, também caiu nas graças da torcida pelo bigode. Nesta manhã, o jogador recebeu uma festa surpresa em homenagem aos 27 anos.

E, o aniversariante já deixou claro que o presente ideal seria a classificação na Libertadores. “Estou vivendo um bom momento. A gente criou essa identidade, do grupo forte. Hoje, eu me destaco, amanhã, outro. Isso mostra a força do grupo. A gente só tem a crescer, elevamos o nível de competitividade. Ainda espero ter momento melhores. O pedido de aniversário é a classificação, se sair o gol então vai fechar com chave de ouro.”

