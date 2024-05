Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulga lista de mortos já identificados

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Em outros 18 casos fatais ainda não se sabe quem é a vítima. (Foto: Divulgação/Secom-RS)

A Defesa Civil Estadual divulgou nessa quinta-feira (9) os nomes de 89 dos 107 mortos pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril. Os demais não constam na lista (disponível em no site estado.rs.gov.br) porque suas identidades permanecem desconhecidas ou dependem de confirmação. Também foi publicada uma relação com os 134 desaparecidos até o momento. As buscas prosseguem.

Mortos

– Ademir Jaehn Mascyejewski

– Adriana Trindade Oliveira

– Alexsanser Junior Silva

– Alzemar Foster

– Andrigo Oliveira de Avila

– Ariel Soares de Oliveira

– Artemio Cobalchini

– Atanácio Walmor Fuchs

– Avelino Marchiori

– Beatriz Erthal

– Bernadete Marques Silva

– Carlos Gaieski Machado

– Carlos Wolfart

– Carolina Silveira Lopes

– Catharina Rizardo Belle

– Celi Fuchs

– Celomar Avila Oliveira

– Cleci Bergenthal

– Delcio Bergenthal

– Delmar W. Sander

– Dirceu Milani

– Edna Neves Ferreira

– Elisa Bucco Tomasi

– Elizane M, Buss

– Emily Ulguin Rocha

– Eneida Vargas

– Enpidio Capra

– Eva Marchiori

– Gladis Elisabeth Silva

– Helga Susana Hein

– Helio Hein

– Ilo Antonio Maria

– Ivonete M. Cobalchini

– Jarves Da Silva

– Jeisel Luan Drandine

– João Arlindo Gregory

– Joao Carlos Erthal

– João Nelio S. Barbosa

– João Pedro D. Vieira

– Jocemar Z. Branchine

– José Adair Oliveira

– Jose Alzemiro Moraes

– Josemar Eduardo Dias

– Josiane Machado

– Josiani Carolini Silva

– Juan Falcon Barrios

– Julia Izé

– Julio Antonio Maria

– Kaíque Ludvig Santos

– Kauane Araújo Machado

– Leandro Fortes Carvalho

– Liane Ulguin Rocha

– Lothar Schmitt

– Lucia Ramos Christillino

– Luiz Carlos Schutkovski

– Marco Antonio Petter

– Maria Conceição Coelho

– Marina de Brito Moraes

– Mário José Forti

– Mario Renato Silva

– Mateus Pereira

– Mateus Tansani

– Matilde Zimmermann

– Melânia Neumann

– Miguel Eduardo Dias

– Nelson Schaffer

– Nitiele Ludvig

– Noeli Da Rosa Duarte

– Olandina Anna Bartz

– Olide Pierina Brondani

– Olindo Lopes

– Onércio Giovane Farias

– Onore Scheffer Bauer

– Orlando Da Silva

– Paloma Mello da Silva

– Priscilo

– Rejane Maria Vieira

– Rodrigo Cagol

– Rodrigo de Ávila Nunes

– Rodrigo Luis Pereira

– Rudimar Branchine

– Santino Silva Santos

– Sayane Isabelle Silva

– Sérgio Augusto Anjos

– Silvane Soares

– Silvio Antônio Pellicioli

– Valeria Maria Gregory

– Vilmar Enar Lozado

– Wagner Oliveira.

(Marcello Campos)

