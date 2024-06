Mundo Pesquisa mostra Biden à frente de Trump um dia após julgamento

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Pesquisa apontou Joe Biden com 41% e Donald Trump com 39%. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, possui uma vantagem de dois pontos percentuais sobre o adversário Donald Trump na corrida presidencial de novembro, segundo pesquisa Reuters/Ipsos concluída nessa sexta-feira (31). A vantagem surge após a histórica condenação do ex-presidente republicano em Nova York.

Trump foi acusado de falsificar registros financeiros para ocultar pagamentos a uma atriz de filmes adultos. Esta condenação marca um momento sem precedentes na política americana.

A pesquisa, realizada horas após a condenação de Trump na quinta-feira (30), revelou que 41% dos eleitores escolheriam Biden, candidato do Partido Democrata, se a eleição fosse naquela data. Enquanto isso, 39% disseram que votariam em Trump.

Além disso, 20% dos entrevistados indicaram que não escolheriam nenhum dos dois candidatos ou estão inclinados a votar em uma terceira via ou a não votar no dia 5 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

Uma pesquisa anterior, realizada entre 7 e 14 de maio pela Reuters/Ipsos, mostrou um empate entre Trump e Biden, com ambos recebendo 40% das intenções de voto.

Terceira via

O levantamento também mostrou que 10% dos eleitores escolheriam Robert Kennedy Jr., um ativista contra vacinas que concorre como independente, caso ele estivesse na cédula ao lado de Trump e Biden. Na sondagem anterior, Kennedy Jr. tinha 13%.

Embora as pesquisas nacionais ofereçam uma visão geral das tendências de apoio aos candidatos, a decisão final recai sobre alguns estados-chave que tipicamente determinam o resultado no colégio eleitoral americano. Com muitos eleitores ainda indecisos a cerca de cinco meses da eleição, ambos os candidatos enfrentam desafios significativos.

Pontos fracos

Na quinta-feira (30), Trump se tornou o primeiro presidente ou ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime. Ele prometeu recorrer do veredito e afirmou que a acusação tem motivação política.

Trump será sentenciado em julho, após ser considerado culpado de 34 acusações relacionadas ao pagamento de suborno a uma atriz de filmes adultos antes da eleição de 2016. Além disso, Trump enfrenta outras acusações criminais, incluindo a tentativa de reverter sua derrota na eleição de 2020 e o manuseio de documentos sensíveis após deixar a presidência em 2021.

Ele se declarou inocente em todos os processos.

As fraquezas eleitorais de Biden incluem sua idade, 81 anos, e fortes críticas dentro do próprio Partido Democrata devido ao apoio à guerra de Israel contra militantes do Hamas em Gaza. Protestos em universidades dos EUA nos últimos meses geraram temores entre os democratas de que o eleitorado jovem possa se voltar contra o atual presidente. As informações são do portal Terra.

