Inter Inter estreia na Libertadores com empate em 1 a 1 contra o Bahia

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

A equipe comandada por Roger Machado soma um ponto no Grupo F. Foto: Ricardo Duarte/Internacional A equipe comandada por Roger Machado soma um ponto no Grupo F da Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Jogando em Salvador na noite dessa quinta-feira (3), o Inter empatou em 1 a 1 com o Bahia em sua estreia na Copa Libertadores de 2025. O gol colorado foi marcado por Valencia. Pela competição continental, o time de Roger Machado volta a campo na próxima quinta-feira (10) para enfrentar o Atlético Nacional no Beira-Rio. Antes, o clube gaúcho recebe o Cruzeiro, às 18h30min deste domingo (6), pelo Brasileirão.

A equipe comandada por Roger Machado soma um ponto no Grupo F. Além dos dois times brasileiros, a chave é formada por Nacional (Uruguai) e Atlético Nacional (Colômbia). Com o resultado do jogo dessa quinta na Arena Fonte Nova, o Colorado aumentou sua sequência de partidas sem derrotas para 14 (nove vitórias e cinco empates).

O último confronto entre Inter e Bahia havia sido no Brasileirão do ano passado. Na própria Fonte Nova, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Rafael Borré, válido pela 20ª rodada da competição. Já a última vez que as equipes se enfrentaram na Libertadores foi em 1989, com o Colorado eliminando a equipe baiana nas quartas de final, vencendo o jogo no Beira-Rio por 1 a 0, com gol de Diego Aguirre, e, posteriormente, com o placar zerado em Salvador. No retrospecto, os times se enfrentaram em 60 jogos, com 32 vitórias alvirrubras, 16 empates e 12 derrotas do Inter.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado desde o início, com o Bahia dominando as ações nos minutos iniciais. A primeira boa chance veio aos seis minutos, quando Lucho Rodríguez arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga, mas Anthoni conseguiu defender no canto.

A resposta do Inter veio rapidamente. Aos 12 minutos, após um erro na saída de bola do Bahia, Vitinho ficou com a sobra e bateu cruzado. Ronaldo fez a defesa no reflexo. Nos minutos finais, o time da casa seguiu pressionando, mas o primeiro tempo terminou sem gols.

Na volta do intervalo, o cenário mudou. Com alterações feitas pelos dois técnicos, o Bahia abriu o placar após insistir no ataque. Aos 27 minutos, Erick Pulga avançou pela direita e encontrou Jean Lucas na entrada da área. O meia bateu de primeira, no canto, sem chances para Anthoni.

O Inter, porém, não desistiu e empatou aos 38 minutos. Aguirregaray arriscou um chute da direita, Ronaldo espalmou, e Enner Valencia aproveitou o rebote para marcar. Nos minutos finais, o Bahia seguiu pressionando, mas o placar permaneceu inalterado: 1 a 1.

Ficha técnica

– Bahia (1): Ronaldo; Arias (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Ademir) e Cauly (Erick); Erick Pulga (William José) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

– Internacional (1): Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Carbonero), Alan Patrick e Wesley (Thiago Maia); Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Piero Maza (CHI), auxiliado por Juan Serrano (CHI) e Alejandro Molina (CHI). Quarto Árbitro: José Cabero (CHI). VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

