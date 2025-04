Economia Antecipação do 13º salário dos aposentados deve injetar R$ 827 milhões na economia de Porto Alegre

Esse montante representa um importante impulso para o comércio e serviços locais

O pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) neste ano injetará aproximadamente R$ 827 milhões na economia de Porto Alegre, aponta uma pesquisa do Sindilojas (Sindicatos dos Lojistas) da Capital gaúcha.

Esse montante representa um importante impulso para o comércio e serviços locais, especialmente em um cenário de recuperação econômica, segundo a entidade.

A primeira parcela do benefício, que será paga de 24 de abril até 8 de maio, deve movimentar cerca de R$ 413 milhões na cidade. Porto Alegre abriga 18% dos beneficiários do INSS no Estado. A cidade possui 388,8 mil beneficiários elegíveis ao 13º salário.

O valor médio dos benefícios em 2025 será de R$ 2.127,94, resultando em R$ 1.063,97 para a primeira parcela.

“O impacto desse valor será benéfico para toda área do comércio varejista”, afirmou o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva.

A antecipação do pagamento das aposentadorias foi anunciada na quinta-feira (3) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A expectativa é de que sejam injetados R$ 73,3 bilhões na economia brasileira.

