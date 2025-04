Esporte Fluminense anuncia contratação do técnico Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

O anúncio do Fluminense foi ao som de "oba, oba, oba, Renato chegou".

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (3), a contratação de Renato Portaluppi como novo técnico para substituir Mano Menezes, demitido após a derrota para o Fortaleza, na primeira rodada do Brasileirão. O treinador de 62 anos estava sem clube depois de não renovar o Grêmio e, inclusive, chegou a recusar propostas de Santos e Vasco em dezembro do ano passado.

Com Renato chegam Alexandre Mendes e Marcelo Salles como auxiliares. Será a sétima passagem do técnico pelo tricolor carioca.

O anúncio do Fluminense foi ao som de “oba, oba, oba, Renato chegou”, um funk criado pelos companheiros de time, Cadu e Márcio Costa, em 1995, que caiu nas graças da torcida tricolor.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, passou a negociar com Renato Gaúcho logo após a recusa do técnico argentino Gabriel Milito, que alegou questões familiares e não aceitou a proposta tricolor. A negociação com o ex-comandante do Grêmio caminhou rapidamente para um desfecho positivo.

Fluminense e Renato resolveram rápido a questão salarial, que era um impasse para o anúncio oficial acontecer. A pedida do treinador era na casa de R$ 1,5 milhão por mês e o time carioca teve que esticar a corda para fechar a contratação. Após a reunião desta quinta-feira, o acordo foi selado.

A tendência é que Renato já comande o time contra o Bragantino, no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O interino Marcão estava comandando as atividades do Fluminense desde a demissão de Mano e, inclusive, esteve na beira do campo na vitória sobre o Once Caldas, pela Sul-Americana.

