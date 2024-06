Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul abrem mais de 5 mil vagas de trabalho nesta semana

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Das vagas disponíveis, o setor industrial é o mais destacado, representando 39% das oportunidades. Foto: ABr Das vagas disponíveis, o setor industrial é o mais destacado, representando 39% das oportunidades. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (3), as Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul abrirão 5.945 vagas de emprego. Entre essas oportunidades, 5.547 são permanentes, 354 temporárias, 20 destinadas ao programa Jovem Aprendiz e 24 para estágio.

Devido às recentes chuvas e enchentes, algumas agências FGTAS/Sine estão temporariamente sem atendimento. As unidades afetadas incluem as localizadas em Arroio do Meio, Canoas, Eldorado do Sul, São Leopoldo e Porto Alegre Centro Histórico.

Das vagas disponíveis, o setor industrial é o mais destacado, representando 39% das oportunidades. O comércio responde por 29% das vagas, enquanto o setor de serviços representa 25%. É importante notar que 82% das oportunidades não exigem experiência prévia, e 36% não requerem escolaridade.

Perfil das vagas

No que diz respeito à escolaridade, 24% das vagas exigem Ensino Fundamental completo, enquanto 20% requerem apenas Ensino Fundamental incompleto. Quanto à remuneração, metade das vagas oferece salários que variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/agencias-fgtas-sine-do-rio-grande-do-sul-abrem-mais-de-5-mil-vagas-de-trabalho-nesta-semana/

Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul abrem mais de 5 mil vagas de trabalho nesta semana

2024-06-02