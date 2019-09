Antes da viagem de Bolsonaro a Nova York, o Senado aprova a troca do embaixador do Brasil na ONU

Cinco dias antes da viagem do presidente Jair Bolsonaro para Nova York, nos Estados Unidos, onde discursará na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), o Senado aprovou a troca do embaixador do Brasil na entidade. Ronaldo Costa Filho vai substituir o diplomata Mauro Vieira, que foi chanceler da presidente Dilma Rousseff em 2015 e 2016.

Ronaldo Costa Filho foi sabatinado pela CRE (Comissão de Relações Exteriores) na semana passada. Ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, o indicado ingressou na carreira em 1987.

Na sua sabatina na CRE, ele disse que as críticas de países europeus às queimadas na Amazônia foram motivadas por interesses econômicos. O embaixador afirmou que as queimadas não estão fora do padrão, acontecem também na África e na Sibéria, e que, por sua experiência como negociador-chefe do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, as manifestações de países como a França são por causa da concorrência econômica com o Brasil.

O diplomata disse que as denúncias na área ambiental por parte dos europeus sempre existiram, mas que agora, por terem se transformado em uma discussão entre dois presidentes – o do Brasil, Jair Bolsonaro, e o da França, Emmanuel Macron –, o debate tomou outra proporção. Costa Filho declarou que o papel da diplomacia agora é contribuir para serenar os ânimos.

O embaixador na ONU trata de assuntos ligados principalmente à paz, segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. Para a abertura da Assembleia Geral da entidade, a expectativa é de que Bolsonaro faça um discurso que se descole desses temas e reforce a marca ideológica de seu governo.

A relação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, com o diplomata Mauro Vieira era considerada ruim e, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ambos já não se falam há meses. Vieira foi chefe do atual chanceler quando foi embaixador do Brasil nos EUA, onde os dois serviram entre 2010 e 2015. Araújo, inclusive, foi promovido por ele para o cargo de conselheiro.

Em maio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, havia dito a Mauro Vieira que ele permaneceria no posto até a sua aposentadoria, em 2021. O governo vinha estudando substituí-lo antes da viagem de Bolsonaro à ONU. Havia um incômodo de o presidente encontrar o diplomata por sua atuação como chanceler no governo da petista Dilma.

