Antonio Banderas relembra tempo em que era crush de Madonna: Não podia acreditar

Ser crush de Madonna não é para qualquer um. Que o diga Antonio Banderas. Em entrevista ao programa “The Jess Cagle Show”, o ator espanhol relembrou as investidas da cantora, que disse, num documentário lançado nos anos 1990, que ele era o homem que ela mais desejava.

“Eu estava terminando ‘The Mambo Kings’ aqui em Los Angeles, e ela me ligou numa certa manhã. Pensei que fosse alguém apenas brincando comigo”, lembrou Banderas. “Porque peguei meu telefone no quarto de hotel e era Madonna. Não podia acreditar. Ela disse: ‘Escute, eu quero lhe mostrar um documentário em que você está’. E eu falei: ‘O quê? Que documentário? Do que você está falando?”.

No telefonema, Madonna deu a opção de remover a citação a ele no filme, se ele se sentisse desconfortável com a forma como era retratado. No entanto, ele disse não ter se importado de ser “crush” de uma mulher tão poderosa.

Segunda chance

Antonio Banderas, 59, contou durante o talk show Jimmy Kimmel Live! como sua namorada, Nicole Kimpel, 39, o salvou quando sofreu um infarto em 2017. “Na noite anterior ao incidente, minha namorada teve uma dor de cabeça e não havia remédio algum na casa. Então, ela saiu para comprar algo e voltou com aspirinas”.

Na manhã seguinte ele diz ter sentido sintomas de um ataque cardíaco e que sabia claramente o que estava ocorrendo. Kimpel, então, pegou uma das aspirinas que tinha adquirido no dia anterior e colocou embaixo da língua do ator, o que salvou a vida dele. Banderas disse ainda que o infarto mudou sua forma de enxergar o mundo.

“Eu tive uma segunda chance. Muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa que eu dava importância deixou de ser importante. Você começa a dar atenção a coisas reais. Pode parecer estúpido falar isso, mas, de alguma forma, o ataque cardíaco foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida”.

Banderas foi casado por 18 anos com a atriz Melanie Griffith, 62, com quem teve sua única filha, Stella, 23. O último trabalho do ator foi o longa “Dor e Glória”, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, que estreou no primeiro semestre de 2019.

Madonna e Enem

Duas músicas dos cantores Madonna e Cazuza foram parte de questões da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no primeiro dia de provas, em todo o Brasil. Segundo candidatos, as letras deram base para questões de inglês e de interpretação de texto. O estudante do ensino médio Pedro Lucas Borges, 18, conta que saiu atordoado com a quantidade de questões do Enem, mas lembrou que a música In This Life, de Madonna, fez parte de uma questão da prova de inglês.

“Era uma letra perguntando dentro do português sobre um amigo que morreu e perguntava o que ela dizia”, conta ele, que pretende cursar biologia. O jovem Edson Alves Almeida Pernambuco, 30, conta que tinham “várias questões” com letras de músicas e lembrou da música “O blues da piedade”, de Cazuza e Frejat, além de Madonna.