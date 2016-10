Ao invés de cair, gasolina sobe 0,5% nos postos brasileiros

A redução nos preços da gasolina e do diesel anunciada pela Petrobras na última sexta (14) não chegou ao consumidor. Pelo contrário, na média nacional, a gasolina subiu esta semana

De acordo com pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgada nesta sexta (21), a gasolina foi vendida no país a um preço médio de R$ 3,671 por litro, 0,5% superior ao verificado na semana anterior.

Há uma semana, a Petrobras anunciou corte de 3,2% no preço da gasolina e de 2,7% no preço do diesel vendido pelas refinarias, sem considerar os impostos. Foi a primeira redução desde 1999.

A expectativa da estatal era de que o repasse às bombas seria de R$ 0,05 por litro.

Distribuidoras e postos dizem que o aumento do preço do etanol anidro, que é misturado à gasolina, compensou a redução promovida pela Petrobras.

A alta do etanol é normal neste período do ano, como reflexo do período de entressafra na produção de cana-de-açúcar.

O preço do etanol hidratado, vendido nas bombas, permanece em tendência de alta. Na última semana, subiu de 2,633 para 2,684 por litro (1,9%), em média, no país.

Em quatro semanas, o aumento acumulado é de 5,1%.

De acordo com a agência, o preço da gasolina subiu em dez estados e no Distrito Federal e ficou praticamente inalterado em outros sete.

Nos outros, houve pequena redução. Parte deles, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, são estados onde o etanol é mais barato.

A pesquisa da ANP mostra que também não houve queda no preço do diesel, que foi de R$ 3,005 por litro em média esta semana, contra R$ 3,002 na semana anterior.

Em São Paulo, o preço da gasolina subiu de R$ 3,458 para R$ 3,472 por litro, informa a pesquisa da ANP. Já litro do diesel teve uma pequena redução, de R$ 2,896 para R$ 2,887, queda de 0,3%.

No Rio, a gasolina subiu de R$ 3,865 para R$ 3,950 por litro. O diesel passou de R$ 3.059 para R$ 3,094. (Folhapress)

