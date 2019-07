Aos 47, Ingrid Guimarães se prepara para fazer cenas quentes na próxima novela das sete: “estou me matando na ginástica e na dieta”

Aos risos, Ingrid Guimarães, 47 anos, comemora que vai ter cenas quentes ao lado de Romulo Estrela, 35 anos, em ‘Bom Sucesso’, próxima novela das 19h, que estreia dia 29. “Trabalhei me matando na ginástica e na dieta. Acho que não como um carboidrato há uns três meses, dieta low carb total”, confessa, em tom de humor, a intérprete da estrela Silvana Nolasco. “Claro que o figurino me protege muito. Não sou uma garotinha, né? O figurino condiz com uma personagem da minha idade. Não tenho corpo de garota, mas fazer novela com a Grazi ajuda muito (risos). Porque a Grazi, só de olhar, a gente já se sente diva”, derrete-se Ingrid, cuja personagem no início da trama fará parte de triângulo amoroso.

Liberado

Casada com o artista plástico René Machado, Ingrid diz que deixará a filha do casal, Clara, 10 anos, assistir à novela. Principalmente porque uma sequência sensual em uma trama das 19h não passa do limite para a idade. “Os meus filmes, por exemplo, eu não deixei, porque já acho que pode passar de um ponto”, pondera ela, que está adorando a fase Silvana. “É uma delícia fazer um papel em que exerço a sensualidade”, diverte-se.

Em ‘Bom Sucesso’, Silvana (Ingrid) é uma atriz excêntrica e muito famosa, do tipo que paga paparazzi para fazer flagras, que não é adepta à monogamia, é fã de permuta no Instagram, assume que já colocou silicone, fez teste do sofá e transou com Mick Jagger e Donald Trump. Para dar conta da personagem, Ingrid cortou um dobrado. “Estava preguiçosa. Comecei a malhar todo dia, me cuidar, fazer dieta, yoga, coisas que são boas para o bem estar”, conta.

Ajudinha

Ingrid é incentivada por Grazi. As duas têm aula com o mesmo personal. Entre os exercícios funcionais estão boxe, aeróbico, exercício de força, abdominal e muito mais. “Isso tudo ajuda porque fico meio ‘pelada’ (de maiô, lingerie) em cena, mas o que importa ali é o estado dela, é o que ela se vê, muito mais do que como o outro a vê. O figurino, aliás, é um caso à parte, um acontecimento. Tem cor, brilho, é sexy”, comemora.

A atriz festeja também o fato de estar no ar na reprise de ‘Por Amor’ (1997). No folhetim, ela interpreta uma empregada doméstica. “Quando vim para cá (Rio), achava que nunca ia fazer TV, achava que não tinha lugar para mim. Era uma época em que as modelos estavam entrando nas novelas. As comediantes sempre faziam papéis de empregadas ou secretárias”, lembra.

TV para todos

Nascida em Goiânia (GO), Ingrid revela que, quando chegou ao Rio, com 13 anos, era vítima de bullying na escola por causa do sotaque e por ser uma menina do interior. “Sou muito mais bonita hoje do que eu era. É só você olhar os meus trabalhos antigos. Hoje, a TV se abriu muito para todos os padrões, para as comediantes. Quando que uma comediante, como eu, ia fazer um papel de uma musa gostosa? Nunca. É só você olhar o ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Estou servindo cafezinho na novela do Manoel Carlos”, compara ela.

“O mundo mudou para a abertura dos tipos físicos, para todo tipo de nacionalidade, cor. Graças a Deus, o mundo mudou para melhor. As comediantes têm grandes papéis em novelas, protagonizam novelas, fazem mulheres bonitas, até porque nem todo mundo é ou tão bonito ou tão feio. Todo mundo tem seu charme. Mais importante que corpo, dieta, é a atitude”, diz a atriz.

