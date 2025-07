Acontece Formatura com propósito celebra protagonismo feminino e fortalecimento da moda autoral na reconstrução do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

O evento contou com a presença das vinte e duas formandas, do presidente do Banrisul Fernando Lemos e de apoiadores. Foto: Divulgação O evento contou com a presença das vinte e duas formandas, do presidente do Banrisul Fernando Lemos e de apoiadores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A sede do Centro de Inteligência Urbana de Porto Alegre (CIUPOA), no Morro da Cruz, foi palco de uma emocionante celebração na última segunda (30): a formatura da primeira turma do curso customizado de Modelagem promovido pelo programa Moda Alegre de empreendedorismo feminino na moda.

Com duração de quatro meses e carga horária de 144 horas, a formação atendeu 22 mulheres, dentre as 70 participantes do programa, oferecendo qualificação técnica especializada em modelagem , corte, costura das peças, pequenos ajustes, acabamentos e costura a mão, incentivando ainda, ao desenvolvimento de negócios autorais com alto valor agregado.

Foram meses de formação intensa, de aprendizado técnico, trocas, criações e muita dedicação. O resultado? Peças autorais cheias de identidade e um novo horizonte de possibilidades! Cada formanda levou consigo as peças desenvolvidas ao longo do curso, demonstrando na prática os avanços conquistados em domínio técnico, criatividade e identidade de marca. Como projeto final, cada participante desenvolveu o molde e costurou seu próprio vestido de gala, utilizando tecidos nobres doados por parceiros do setor da moda, que serão usados com orgulho na formatura geral do programa, prevista para o final do ano.

A importância da continuidade destas iniciativas amplia o acesso à formação de qualidade, ao conhecimento técnico, ao desenvolvimento e valorização pessoal e à geração de renda de forma emancipatória para mulheres de comunidades. O evento contou com a presença das vinte e duas formandas, do presidente do Banrisul Fernando Lemos, o diretor financeiro Ivanor Duranti, a diretora de Marketing Vannice Ramos, de representantes das embaixadoras, apoiadores institucionais e equipe técnica.

O presidente Fernando Lemos ressalta a relevância do Banrisul em apoiar projetos como o Moda Alegre, pois essa atuação está alinhada aos princípios ESG (Environmental, Social and Governance), especialmente no eixo social, com foco na promoção da equidade de gênero, na geração de oportunidades e no fortalecimento de práticas éticas e sustentáveis no empreendedorismo.

A CEO Tainá Vidal reforça que poder contar com uma rede de apoio, de parceiros e patrocinadores viabiliza as ações e o programa, ampliando o alcance e beneficiando mais e mais mulheres de todas as comunidades. Isto fortalece o protagonismo feminino na cadeia da moda, promove geração de renda e fomenta negócios criativos e sustentáveis para a reconstrução do nosso Estado.

Em seus depoimentos, as formandas compartilharam histórias de superação, aprendizado e empoderamento. Isaura Pereira ressaltou sua gratidão por fazer parte de um programa inovador que promove tantas oportunidades de forma personalizada, com um olhar especial no desenvolvimento pessoal, na capacitação técnica e valorização do protagonismo feminino na cadeia da moda. Graziela Ogas, destacou que “mais do que costurar, este curso é sobre emancipar, nos valorizar e nos ajudar a transformar nossa realidade. Há 10 anos, chovia em nossa sede e as poucas máquinas estragavam, o tear era de prego mesmo, hoje temos este espaço maravilhoso, com máquinas novas doadas pelo Banrisul, teares profissionais e eu sou professora no curso de tear. Ofício que aprendi no Moda Alegre”.

Tânia Pires, presidente da CIUPOA destaca que “Cada vestido é mais do que uma peça de roupa. É símbolo de conquista, técnica, identidade e autonomia. Essas mulheres transformaram tecido em autoestima e costuraram um futuro com as próprias mãos”, diz a coordenação do programa.

A formatura reafirma a relevância de apoiar projetos que integram formação técnica, inovação social e valorização da economia criativa como caminho para o fortalecimento de comunidades mais resilientes, colaborativas e prósperas no Rio Grande do Sul.

Moda Alegre

O programa Moda Alegre é inspirador. Sua semente foi plantada em 2017, na comunidade do Morro da Cruz, quando Tainá Vidal, CEO do Moda Alegre, entrou em contato com grupos de artesãs e costureiras em busca de uma renda extra e de novos caminhos para seus filhos e suas próprias vidas.

Lançado em 2019, o Moda Alegre tem como propósito transformar o indivíduo e seu ecossistema a partir de vivências práticas e foco no empreendedorismo, com a capacitação de mulheres que vivem em comunidades em situação de vulnerabilidade social e ambiental. O programa oportuniza o desenvolvimento de habilidades cognitivas e psicossociais, por meio de atividades que fortalecem e potencializam as capacidades pessoais e técnicas.

O resultado é a inclusão pelo conhecimento e a educação em várias dimensões e áreas, com geração de renda,

desenvolvimento pessoal, aprimoramento técnico e educação socioambiental, simultaneamente. A iniciativa já impactou mais de 500 mulheres em Porto Alegre e na região metropolitana e conta, na turma deste ano, com 70 participantes, destas 22 concluíram o Curso de modelagem em junho.

“Queremos promover a transformação econômica e social que a moda permite, potencializando o empreendedorismo e o empoderamento feminino com a formação de mulheres líderes em suas comunidades, para que elas possam ser

multiplicadoras dos conhecimentos. Assim, impactamos a comunidade inteira”, destaca Vera Ponzio, socióloga do projeto Moda Alegre.

“Valorizamos as histórias das mulheres potencializando suas atuações como empreendedoras e profissionais, além de ressignificarmos o trabalho das costureiras, fortalecendo o seu papel na cadeia completa da moda no Estado.”

Para Denise Souza Costa, diretora executiva do Moda Alegre, neste ano, especialmente, o projeto também contribuiu para a reconstrução do Estado depois das enchentes de maio de 2024, unindo a questão social com a economia circular.

“O Moda Alegre transforma vidas com empreendedorismo sustentável e inovação social no ramo da moda ao promover a valorização e a autonomia de mulheres de comunidades de Porto Alegre, muitas delas atingidas pelas enchentes de maio”, atesta Denise.

“O programa propicia a integração entre desenvolvimento humano, social e técnico e responsabilidade

socioambiental, contribuindo para a reconstrução do nosso Estado. Seus resultados comprovam a importância da visão holística de transformação e regeneração do ser, do saber e do fazer.”

A expertise socioambiental do programa foi criada com o Centro de Inteligência Urbana de Porto Alegre (CIUPOA), ONG que, há 15 anos, trabalha as cidades frente às mudanças climáticas. “No Moda Alegre, atuamos com Trilhas de Conhecimento alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, sobretudo o 5

(identidade de gênero) e o 10 (redução das desigualdades)”, informa Tânia Pires, presidente do CIUPOA.

“Nossa missão é desenvolver as habilidades cognitivas e psicossociais dessas mulheres – por meio de capacitações técnicas em temas como educação socioambiental, práticas de ESG, assessoria de carreira, corte e costura industrial, empreendedorismo e educação financeira, entre outros.”

