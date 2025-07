Acontece Complexo Kaizen marca novo capítulo do Sushito e reúne propostas inéditas da marca

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Grupo investe em expansão de estrutura e anuncia David Fonseca como novo chef executivo Foto: Giovanna Goulart Foto: Giovanna Goulart

Fundado por Giulia Sartori em 2013, no bairro Cidade Baixa, o Sushito nasceu como uma temakeria descomplicada, com espírito jovem e criativo. Hoje, ao lado do sócio e marido Jian Costa, Giulia lidera um grupo consolidado, com quatro unidades, três restaurantes e uma operação dedicada exclusivamente ao delivery. Novos projetos reforçam o posicionamento da marca como uma das principais referências em comida japonesa contemporânea de Porto Alegre. O mais recente passo nesse crescimento é a expansão do Sushito Experience, que além de ganhar 60 novos lugares e ter seu ambiente renovado incorpora os imóveis vizinhos para a inauguração do Complexo Kaizen, estrutura que em breve receberá novas propostas gastronômicas do grupo.

Para marcar o início das atividades do Complexo, no dia 7 de julho acontece a primeira cerimônia Kaitai no espaço, tradicional ritual japonês de abertura de um atum bluefin inteiro, ao vivo. O ritual será conduzido pelo novo chef-executivo David Fonseca, ao lado do chef convidado Willian Seiji, do restaurante Maza, de São Paulo. A cerimônia será seguida de um jantar especial com um menu de oito tempos, incluindo uma sequência de snacks, sushis, sashimis, prato quente e sobremesa, harmonizados com vinhos da Serra Gaúcha e saquês japoneses.

Conheça os novos chefs

Com mais de 16 anos de experiência, David Fonseca é um dos nomes mais respeitados da gastronomia japonesa no Brasil. Atuou em casas prestigiadas como SU, Kitchin e Imakay, em São Paulo, e é reconhecido por sua cozinha autoral, que equilibra técnica, criatividade e respeito às raízes japonesas.

Já a confeitaria do grupo passa a ser comandada por Amanda Grezzana, chef pâtissière. Catarinense com formação internacional, Amanda desenvolve uma confeitaria autoral que transita entre o clássico e o contemporâneo, trazendo uma nova identidade à ala doce do Sushito.

Além da estrutura ampliada e da chegada de novos nomes à equipe, o Complexo Kaizen receberá em breve dois novos projetos do grupo: um izakaya, inspirado nos bares informais japoneses, e um serviço de omakase, no qual o menu é definido pelo chef com base na sazonalidade e frescor dos ingredientes. As propostas reforçam a busca constante do Sushito pela renovação, qualidade e autenticidade.

Serviço

Cerimônia Kaitai

Endereço: Av. Teixeira Mendes, n° 1161, Porto Alegre

Data: 07 de julho de 2025

Horário do evento: 19h30

Vagas limitadas

Valor: R$ 559,00

@sushito.experience

