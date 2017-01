Aos 74 anos, Susana Vieira estreia peça e diz que não está solteira

A atriz Susana Vieira, 74 anos, consegue dar baile em muita menininha de vinte e poucos, tanto na energia quando forma física e beleza. Estreando uma peça em São Paulo e prestes a encarnar mais uma vilã na TV, a atriz revela que não é adepta dos procedimentos estéticos.

“[Beleza] é de Deus. Não coloco aquele botox maldito. Olha a minha testa! Minha boca é igualzinha como em ‘Anjo Mau’. Falem o que quiser, mas sou igual só que muitos anos depois”, disse a atriz após a pré-estreia da peça “Uma Shirley Qualquer” na noite de sexta-feira, em São Paulo.

Pela primeira vez no palco com um monólogo, a atriz conta que além de divertir o público, ela tenta passar um recado muito valioso.

“O recado que quero passar é a modernidade, parar de ser aquela babaca que eu fui e que todas nós um dia vamos nos libertar. Não é financeiramente, é do coração e da cabeça. Quando a gente perceber que a gente é que depende da gente e não do outro, vamos conseguir um pouco de tranquilidade”.

Além do teatro, Susana ainda prepara alguns projetos para a comemoração dos seus 75 anos. “Estou escrevendo uma biografia com o Mauro Alencar. É um projeto composto junto com um documentário que a Leona Cavalli está fazendo de bastidores. Existe também uma exposição de fotos minhas. Tenho que entregar esse livro até agosto e faremos um lançamento”.

Com data marcada para voltar à TV na próxima novela das 23h “Os Dias Eram Assim”, a atriz comemora a oportunidade de interpretar uma vilã inspirada em outro grande personagem de sua carreira.

“Ouvi dizer que tem inspiração em Branca de ‘Por Amor’ porque o público tem muita lembrança daquela mulher que fazia absurdos mas com muita educação. Acho que o público sente falta de eu voltar em um papel que não é só aquela mãe sofrida ou dominada pelo marido. Desta vez faço uma mãe que tem pulso, mas é muito ambiciosa, ela vai dar um grande golpe”.

“Não estou solteira”

Com muitos projetos profissionais para 2017, parece que a vida pessoal da atriz também anda ótima. Questionada se estava curtindo a vida solteira, Susana admitiu que não, mas se esquivou dá resposta.

“Não estou solteira, ninguém fica solteira, só fica solteira se você quiser. Não me vejo sem amor, acho que a fase do namoro é a melhor do mundo porque depois que casa…”, disse. “Acho que a gente é feliz amando a gente mesma”.

