Apesar da situação difícil no Gauchão, o Grêmio poderá entrar com um time de reservas contra o Novo Hamburgo neste sábado

Após conquistar o bicampeonato da Recopa Sulamericana, na tarde dessa quinta-feira o Grêmio se reapresentou no centro de treinamentos Luiz Carvalho, na Arena, a fim de iniciar os preparativos para o duelo contra o Novo Hamburgo, pela oitava rodada do Gauchão. A partida, em casa, está marcada para as 19h deste sábado.

O foco é a reabilitação do clube no campeonato regional. O Tricolor está na lanterna da competição, com apenas quatro pontos, e têm mais quatro partidas para evitar o rebaixamento – situação que, além de inédita, seria inusitada para uma agremiação que acaba de erguer mais uma taça continental e que na próxima terça-feira estreia na Copa Libertadores da América, em busca do quarto título.

No Novo Hamburgo, a situação também não é das melhores. Campeão Gaúcho do ano passado, o time do Vale do Sinos ocupa o décimo (antepenúltimo) lugar na tabela, com seis pontos, e também depara com o risco de cair para a Divisão de Acesso.

Preparativos

Os titulares da partida contra o Independiente realizaram uma atividade regenerativa na academia. Os demais participaram de trabalho com campo reduzido. O técnico Renato Portaluppi ainda não confirmou quem estará em campo no sábado, mas não descarta poupar jogadores para o confronto contra o Defensor, em Montevidéu (Uruguai).

No treino dessa quinta-feira, o volante Arthur trabalhou normalmente com bola e deve ser escalado contra o Novo Hamburgo, assim como o lateral Madson e o atacante Hernane Brocador, que teve o seu nome publicado no boletim da CBF e está apto. O grupo, já concentrado, volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira.

Um desfalque confirmado é o do lateral Léo Moura, com lesão muscular na coxa direita e que fica afastado até março. Outra baixa é a do goleiro-reserva Bruno Grassi, com entorse no joelho.

