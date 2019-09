Após a Vice-Presidência informar que o general Hamilton Mourão não assumiria a Presidência do País, Bolsonaro decide transmitir o cargo

“Foi um mal-entendido”, afirmou o coronel Moniz Costa, assessor de imprensa da Vice-Presidência depois de receber ligação do porta-voz do presidente, general Otávio do Rêgo Barros, dando a nova informação.

De acordo com o coronel Moniz Costa, a Vice-Presidência recebeu, de fato, na noite de terça, a informação de que Hamilton Mourão não assumiria a Presidência da República. Mesmo assim, Mourão cancelou uma viagem que faria ao Reino Unido.

Desde terça-feira, houve duas mudanças. Na manhã de terça, Bolsonaro iria transmitir o cargo ao vice. À noite, não mais. E na tarde desta quarta, voltou à situação anterior: a decisão é de que Mourão assumirá o exercício da Presidência da República por três dias.

Cirurgia

Bolsonaro poderá receber alta menos de dez dias após a cirurgia de hérnia à qual ele deverá se submeter no próximo domingo, segundo o cardiologista Leandro Echenique, que trata do chefe do Executivo. A expectativa é de que Bolsonaro esteja recuperado para embarcar no dia 22 de setembro para a Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York (EUA).

De acordo com Echenique, Bolsonaro não sente dor intensa, mas um incômodo no local, atingido por um golpe de faca há quase um ano. A hérnia no abdômen chega a ficar visível sob a roupa, de acordo com o médico.

“É uma hérnia incisional, ou seja, na região da cirurgia anterior. Isso pode ocorrer com todo mundo que faz cirurgia do abdômen. É bem mais simples do que as cirurgias anteriores. Não é um caso de aderência, de rompimento interno de alguma estrutura, nada disso. É uma hérnia na parede abdominal. A hérnia que ele tem é como se fosse um abaloamento. A pessoa percebe uma ondulação no abdômen”, explicou.