Economia Dólar sobe a R$ 5,50 em dia de tarifaço de Trump; Ibovespa tem forte queda

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Foto: Freepik

O dólar fechou em alta de 1,06% nesta quarta-feira (9), cotado a R$ 5,5032. Na máxima do dia, foi a R$ 5,5047. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, recuou 1,31%, a 137.480,79 pontos, chegando a 137.299,04 pontos na mínima e marcando 139.330,7 pontos na máxima do dia. Os investidores repercutiram as tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump.

O mandatário dos Estados Unidos mandou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A nova taxa está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.

Ao justificar a elevação da tarifa sobre o Brasil, Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser “uma vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF). No documento, o também republicano afirmou, sem provas, que a decisão de aumentar a taxa sobre o país foi tomada “em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos”.

“[Isso ocorreu] como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS a plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro”, escreveu o republicano.

Segundo a carta, a tarifa de 50% será aplicada sobre “todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os EUA, separada de todas as tarifas setoriais existentes”. Produtos como o aço e o alumínio já enfrentam tarifas de 50%, o que impacta diretamente a siderurgia brasileira.

Ibovespa e dólar

O anúncio de Trump mexeu com os mercados. A B3 sofreu a terceira queda seguida, um ajuste que vem após o Ibovespa renovar máximas históricas no último dia 4, quando fechou acima dos 141 mil pontos pela primeira vez, acumulando uma valorização de 17,4% no ano.

O volume financeiro no pregão desta quarta-feira somou R$22,2 bilhões, em sessão com feriado no Estado de São Paulo, embora a B3 tenha funcionado normalmente.

“O dólar avança diante do real, pressionado especialmente pelas novas ameaças tarifárias feitas pelo presidente Donald Trump, intensificando as preocupações do mercado com o comércio internacional”, analisa Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Desde a semana passada, os investidores ficam atentos à agenda tarifária do governo americano à medida que se aproxima o fim do prazo de negociação.

Já no cenário doméstico, a atenção se volta para as negociações em torno do impasse sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, reuniram-se com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (SRI), além de líderes do governo, para buscar solução para o problema fiscal e debater a medida provisória que pode substituir vetos à lei das eólicas offshore.

