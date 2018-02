Após instabilidade, massa de ar seco favorece o retorno do sol em Porto Alegre

Uma massa de ar seco avança pelo Rio Grande do Sul e favorece o retorno do sol em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (12), ainda há períodos de maior nebulosidade.

Nesta terça-feira (13), o domínio da massa de ar seco garante o tempo firme e ensolarado. Na quarta-feira (14), o dia será de sol e grande oscilação térmica. O tempo seco com sol se mantém até sábado (17). Confira.

Segunda-feira, 12: massa de ar seco avança pelo Estado e favorece o retorno do sol para a Capital. Períodos de maior nebulosidade podem ocorrer, mas a tendência é de o tempo firmar da tarde para a noite. A temperatura sobe devagar devido à influência do ar mais frio do quadrante Sul. Vento calmo com rajada moderada oscilando entre os quadrantes Sul/Sudeste. Mínima de 17°C a 19°C e máxima de 26°C a 28°C.

Terça-feira, 13: o domínio da massa de ar seco garante tempo firme e ensolarado em Porto Alegre ao longo do dia. A temperatura fica baixa ao amanhecer. A radiação ultravioleta pode atingir valores altos. O vento predomina fraco do quadrante Sul/Sudeste, com rajadas moderadas no fim da tarde. Mínima de 11°C a 13°C e máxima de 26°C a 28°C.

Quarta-feira, 14: mais uma tarde de ar seco. Perspectiva de predomínio de sol e grande oscilação térmica na Capital. O vento predomina dos quadrantes Leste/Sudeste e em alguns momentos favorece o aumento de nuvens, mas sem chuva. Rajadas moderadas podem ocorrer. Mínima de 13°C a 15°C e máxima de 29°C a 31°C.

Quinta-feira, 15: predomínio de tempo seco com sol. O vento oscila entre os quadrantes Nordeste e Leste com rajadas moderadas. Mais um dia que tem o predomínio de sol na Capital. Mínima de 14°C a 16°C e máxima de 28°C a 31°C.

Sexta-feira, 16: o sol predomina com previsão de céu claro e altos índices de radiação ultravioleta. O vento oscila entre os quadrantes Leste e Sudeste calmo com rajadas fracas a moderadas. Mínima de 14°C a 16°C e máxima de 30°C a 32°C.

Deixe seu comentário: