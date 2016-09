Após vazamento de nude, Paulo Zulu desfila de sunga em evento de moda

Paulo Zulu foi destaque em um Desfile de beachwear, que aconteceu em Americana, interior de São Paulo, na noite desta terça-feira (14). O modelo, que teve uma nude vazada na internet no início da semana, entrou na passarela de sunga e exibiu o corpão, aos 53 anos de idade.

Quem também participou do desfile da Primicia foi a Miss Brasil 2007 Natália Guimarães, que exibiu a ótima forma ao desfilar de maiô e alguns modelos de saída de praia.

Na manhã desta quarta-feira (14), Zulu reclamou de um perfil “fake” seu no Instagram. “Assim como invadiram minha privacidade, estão querendo se passar por mim, me ajude a denunciar, um colocou paulozuluoficial com 2 ff, o outro com 3 L, por favor, me ajude a acabar com esse tipo de oportunismo mesquinho, obrigado”, desabafou Paulo, que já acionou seus advogados para cuidar do caso da nude.

Comentários