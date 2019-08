Após vitória na Copa do Brasil, o Grêmio treinou de olho no Brasileirão

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira (14), na Arena, o Tricolor virou a chave, se reapresentou e iniciou a sua preparação para o confronto com o Palmeiras, que ocorre neste sábado (17), válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que disputaram os 90 minutos da partida de ontem, permaneceram na academia realizando um trabalho regenerativo, como de praxe depois dos jogos. Os demais vieram a campo e treinaram normalmente.

Primeiro, foram orientados a uma atividade física. Em seguida, o grupo realizou um trabalho com bola, de finalização. Fechando à tarde, o grupo foi dividido em duas equipes, ataque contra defesa, trabalhando posse de bola e passes.

Nesta sexta (16), seguem os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho. O início da concentração está marcado para as 11h e o treino para às 15h.

Renovações

O Grêmio renovou na tarde desta quinta-feira (15), os contratos com o meia Jean Pyerre e com o zagueiro Marcelo Oliveira.

Jean Pyerre, formado nas categorias de base do Tricolor, prorrogou o seu vínculo até dezembro de 2023. Natural de Alvorada, o jogador de 21 anos integra o elenco principal desde o ano passado e esteve presente nas conquistas dos títulos dos Campeonatos Gaúchos em 2018 e 2019, além da Recopa Gaúcha, também em 2019.

Ao todo, soma 56 jogos e 9 gols marcados.

Defendendo o Grêmio desde o início de 2015, Marcelo Oliveira fez parte do grupo pentacampeão da Copa do Brasil, tricampeão da América, bicampeão da Recopa Sul-Americana e campeão gaúcho em 2018 e 2019.

Com a renovação, o zagueiro poderá alcançar até seis temporadas defendendo o Grêmio. No total, já soma 173 jogos e 6 gols marcados.

