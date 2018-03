Aposta de Torres fatura mais de R$ 800 mil na Lotofácil

Uma aposta de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, acertou, junto com outros cinco sortudos, os 15 números do concurso 1.639 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (21) em Campo Limpo Paulista (SP). Cada apostador faturou R$ 822.782,50.

Os números sorteados foram: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22 e 25. Mais de 2,65 mil apostas acertaram 14 números e levaram R$ 448,29 cada. O próximo sorteio da Lotofácil, nesta sexta-feira (23), pode pagar R$ 1,7 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

