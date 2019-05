O número de apreensões de adolescentes em São Paulo registrou em abril seu 30º mês consecutivo de queda, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O período é o mais longo desde 2002, quando o levantamento começou a ser divulgado, e está na contramão da tendência de avanço no País e do recorde de encarceramento de adultos no Estado.

