Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Popular e aprovado pelos torcedores antes da Copa do Mundo de 2018, Tite teve uma queda na avaliação do seu trabalho como técnico da Seleção Brasileira neste ano. Segundo pesquisa Datafolha, 37% dos brasileiros consideram o desempenho do treinador ótimo ou bom. Em junho de 2018, antes do Mundial na Rússia, essa aprovação era de 64%.

De acordo com o levantamento, o percentual de brasileiros que avaliam a passagem do técnico como péssima subiu de 5% no ano passado para 16% em dezembro de 2019. Outros 32% disseram que o trabalho dele é regular, e 15% não souberam opinar.

A pesquisa entrevistou 2.948 pessoas em 176 municípios brasileiros neste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Desde a eliminação para a Bélgica nas quartas de final do Mundial, a Seleção disputou 22 partidas e conseguiu aproveitamento de 72%. A equipe venceu a Copa América no Brasil, com vitórias sobre o Peru, na decisão, e a Argentina, na semifinal.

O desempenho, porém, caiu nos amistosos realizados depois do título continental. Em seis partidas, a Seleção Brasileira venceu apenas uma, empatou três e perdeu duas.

