Arthur fala sobre o possível retorno de Neymar ao Barcelona: “Não sou só eu que gostaria que ele voltasse”

Sem clima para permanecer no PSG (Paris Saint-Germain), Neymar tem vaga garantida no Barcelona se depender do também brasileiro Arthur. Realizando pré-temporada nos Estados Unidos, o meia afirmou que gostaria que o craque voltasse ao time catalão e elogiou o companheiro de Seleção Brasileira.

“Não falei com ele sobre isso, mas falamos várias vezes. Não sei se vem ou não, mas não sou só eu que gostaria que Neymar voltasse. É um craque e deixaria felizes os torcedores e toda equipe. Gosto muito de jogar com ele na Seleção e espero que aqui no Barcelona também. Neymar deve fazer o que deseja. Como amigo, desejo-lhe o melhor do mundo”, disse o jogador.

No mês passado, o ex-lateral brasileiro Leonardo, atual diretor de futebol do PSG, deixou claro que o desejo de Neymar é sair do time francês. Recentemente, o Real Madrid fez uma oferta de mais de R$ 500 milhões mais o meia Luka Modric pelo atacante de 27 anos. O Barcelona também briga pela contratação do atleta.

Título

O Paris Saint-Germain garantiu o título da Supercopa da França ao vencer o Rennes de virada, por 2 a 1, no último sábado (03). Mas a felicidade da conquista logo virou climão entre Neymar e Mbappé.

Quando se posicionavam para a foto oficial da conquista, com o troféu do torneio, o francês pegou o brasileiro pelo braço e o empurrou para longe. Nas imagens que circulam na internet, dá para ver que Mbappé, em seguida, faz pose para a imagem, enquanto Neymar saiu sem entender se a ação foi séria ou uma brincadeira.

O jogador, porém, voltou logo depois para junto do grupo. O volante Verratti ajudou, o puxando de volta. Ainda assim, o brasileiro saiu, em um dos cliques oficiais, com a cabeça baixa e o rosto escondido por um boné.

Após o capitão da equipe, Thiago Silva, levantar a taça, Mbappé curiosamente abraça Neymar. O próprio perfil oficial do PSG fez questão de compartilhar fotos dos dois em uma situação mais amigável.

Há dois meses, a crise entre Neymar e o PSG vem se arrastando, desde que o jogador demonstrou sua vontade de deixar o clube. Para diminuir os estragos na imagem do PSG, a diretoria entende que o consenso com o jogador será a melhor solução. O acordo, no entanto, não será fácil.

Neymar tem se mostrado irredutível na sua decisão de sair do PSG. O técnico Thomas Tuchel sabe que a permanência do brasileiro pode prejudicar o ambiente no vestiário.

