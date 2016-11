Árvore de Natal, bandinha e oficinas integram a programação de fim de ano do Santander Cultural

No próximo sábado (26), às 17h, o Santander Cultural inicia uma programação especial que resgata vivências e emoções ligadas ao Natal. Com um programa gratuito, as atrações começam pela inauguração da tradicional Árvore de Natal que ganha evento sonorizado ao ar livre.

A Bandinha de Natal, que se apresenta em várias datas entre final de novembro e dezembro, é inspirada nas Marching Bands de New Orleans. A Brass Band, que foi criada pelo produtor musical Fabiano Rodrigues para atuar em movimento interagindo junto ao público, interpreta temas natalinos e clássicos do jazz e da música francesa, num percurso na rua, nas proximidades do prédio.

Já a Oficina Croché de Dedo, ministrada pelos integrantes do Coletivo Tramando Arte, propõe a produção de um festão de natal utilizando a técnica de croché de dedo com ponto cordoné e decorado com bolinhas natalinas e fita mimosa. São duas turmas, dias 7 e 14 de dezembro, no turno da tarde, mediante inscrições.

Por último, mas com grande destaque, o espetáculo Auto Luminoso de Natal, dias 7 e 8 de dezembro, trata-se de um teatro de sombras da Cia de Teatro Lumbra inspirado nos personagens e passagens bíblicas que antecedem o nascimento do Menino Jesus. O público viaja no tempo, conduzido por belas imagens e uma emocionante trilha sonora, testemunhando o encontro de Maria e José com o menino que proclamou a paz entre os povos.



PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO SANTANDER CULTURAL 2016

Inauguração da Árvore de Natal

Data: 26/11

Horário: 17h

Local: em frente ao Santander Cultural

Atração: Bandinha de Natal e decoração natalina

Inscrições: entrada franca, acesso livre

Apresentações da Bandinha de Natal

Datas: 28 e 30 de novembro / 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 e 21 de dezembro (2ª, 4ª e 6ª)

Horários: 12h, 15h e 18h

Local: em frente ao Santander Cultural

Inscrições: entrada franca, acesso livre

Oficina de Croché de Dedo

Datas: 7 e 14/12 (duas turmas)

Horário: 14h às 17h

Local: Atelier Ação Educativa – andar G

Inscrições: 3287-5941 (gratuito)

Espetáculo Natalino Auto Luminoso de Natal

Datas: 7 e 8/12

Horário: 19h

Local: Sala Multiuso Oeste – andar G

Inscrições: gratuito – com retirada de senhas 30 minutos antes das apresentações / agendamento de escolas pelo fone: 3287-5941

